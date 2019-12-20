Источник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву
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Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский «Газпром» может выплатить украинскому «Нафтогазу» примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, продолжение переговоров сторон по всему комплексу вопросов намечено в Минске на 20 декабря.
Отмечается, что переговоры проходят на высоком уровне. С российской стороны в них принимает участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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