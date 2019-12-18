В Кремле высказались о возможных санкциях США против «Северного потока — 2»
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» свидетельствуют о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, такие действия не симпатичны ни Москве, ни европейским столицам, таким как Берлин и Париж.
Он считает, что США пытаются навязывать потребителям Европы менее выгодную и неконкурентоспособную продукцию — дорогой природный газ.
По мнению представителя Кремля, американская сторона тем самым пытается искусственно доминировать на европейских рынках.
До этого сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».