В Кремле высказались о возможных санкциях США против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» свидетельствуют о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, такие действия не симпатичны ни Москве, ни европейским столицам, таким как Берлин и Париж.

Он считает, что США пытаются навязывать потребителям Европы менее выгодную и неконкурентоспособную продукцию — дорогой природный газ.

По мнению представителя Кремля, американская сторона тем самым пытается искусственно доминировать на европейских рынках.

До этого сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».