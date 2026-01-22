Россия атаковала подстанцию в Киевской области новыми беспилотниками

Электрическая подстанция в Киевской области подверглась атаке беспилотников. Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы, по объекту в районе села Наливайковка было зафиксировано не менее четырех попаданий.

По данным источников, для атаки применялись реактивные БПЛА «Герань-3». Удары, как утверждается, продолжаются, и к подстанции направляются новые беспилотники.

Также 22 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, авиацией, беспилотниками, а также с помощью ракетных войск и артиллерии было «нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах».

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Россия применила новые ракеты против Украины.