Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Руководители компаний Fiat Chrysler и PSA Peugeot договорились о слиянии, в результате которого будет образован автопроизводитель стоимостью примерно в $50 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стороны намерены акцентировать внимание на электромобилях и беспилотных машинах, обмене технологиями и сокращении издержек.

Как отмечается в пресс-релизах FCA и PSA, компании сольются по принципу 50/50. Руководить объединенной компанией будет гендиректор PSA Карлос Таварес, совет директоров возглавит занимающий эту должность в Fiat Chrysler Джон Элкан. В совете будет 11 человек, в том числе Таварес.

Известно, что стоимость акции Peugeot выросла на 4,5% при открытии торгов 12 декабря, цена бумаг Fiat Chrysler подскочила на 8,9%.

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