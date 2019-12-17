Правительство России расширило перечень попавших под санкции граждан Украины
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня граждан Украины, к которым применяются специальные экономические меры. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
В документе сказано, что в перечень будут внесены еще девять человек. При этом два гражданина Украины были исключены из списка.
Так, в перечне числятся около 570 человек.
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