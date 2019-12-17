Продажи Lada в Евросоюзе снизились на 7,3%

Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе снизились на 7,3% за первые одиннадцать месяцев 2019 года, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Продажи российской марки на европейском рынке уменьшились до 4,52 тысячи машин.

В Европе за период январь-ноябрь 2019 года наблюдается снижение продаж новых автомобилей на 0,3%, до 14,12 млн машин.

Среди крупных рынков Евросоюза в текущем году рост показателя продемонстрировала только Германия, там продажи увеличились на 3,9%.

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