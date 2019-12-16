«Нафтогаз» заявил об отсутствии предварительного соглашения с Россией

«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа. Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

В публикации написано, что сообщения о достижении Россией и Украиной предварительного соглашения по транзиту газа не соответствуют действительности.

Действующее в настоящее время десятилетнее соглашение истекает в конце этого года.

В пятницу, 13 декабря в Вене прошла встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с исполнительным директором «Нафтогаза Украины» Юрием Витренко. После нее Витренко заявил, что предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть.

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