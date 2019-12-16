Путин не планирует поездку на форум в Давос

Российский президент Владимир Путин не планирует поездку на экономический форум в Давосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в планах Путина нет этой поездки.

В2020 году форум пройдет с 21 по 24 января. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не определилась, кто из официальных лиц будет представлять страну на следующем форуме. Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году.

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