Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Спорт

Российские самбисты заняли первое место в общем зачете Кубка мира

Российские самбисты завоевали 51 медаль на Кубке мира в Ереване
Сборная России по самбо выиграла общий медальный зачет Кубка мира в Ереване.

Во второй соревновательный день спортсмены завоевали 19 наград (8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых), а в сумме собрали 51 награду (24 золотых, 14 серебряных, 13 бронзовых).

В спортивном самбо у женщин золото выиграли Татьяна Федорова (50 кг), Маргарита Барнева (54 кг), Диана Писковец (59 кг), Олеся Посылкина (72 кг) и Дарья Речкалова (80 кг). Серебро — у шести спортсменок, бронза — у Олеси Ткаченко (свыше 80 кг).

Федорова завершила все три схватки досрочно (суммарно 196 секунд), а Барнева выиграла финал у украинки Снижаны Плиш со счетом 2:0.

В боевом самбо у мужчин победили Даниил Караштин (до 58 кг), Ролан Зиннатов (71 кг) и Загид Гайдаров (88 кг). Гайдаров в финале обыграл соотечественника Ованеса Абгаряна (5:2) ударом ногой после разворота на 360 градусов. Бронзу взяли Александр Донцов (64 кг), Сергей Решетиленко (79 кг) и Рамазан Магомедалиев (98 кг).

Впервые на международном уровне разыграли медали женщины с нарушениями зрения (SVI-1): чемпионками стали нигерийка Сулеймон Рукаст (54 кг) и россиянка Алсу Насырова (59 кг).

Российские самбисты выступили под флагом и гимном на международных взрослых соревнованиях впервые после четырехлетнего перерыва.

Ранее российский борец получил золото чемпионата мира 2024 года.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!