Российские самбисты заняли первое место в общем зачете Кубка мира

Российские самбисты завоевали 51 медаль на Кубке мира в Ереване

Сборная России по самбо выиграла общий медальный зачет Кубка мира в Ереване.

Во второй соревновательный день спортсмены завоевали 19 наград (8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых), а в сумме собрали 51 награду (24 золотых, 14 серебряных, 13 бронзовых).

В спортивном самбо у женщин золото выиграли Татьяна Федорова (50 кг), Маргарита Барнева (54 кг), Диана Писковец (59 кг), Олеся Посылкина (72 кг) и Дарья Речкалова (80 кг). Серебро — у шести спортсменок, бронза — у Олеси Ткаченко (свыше 80 кг).

Федорова завершила все три схватки досрочно (суммарно 196 секунд), а Барнева выиграла финал у украинки Снижаны Плиш со счетом 2:0.

В боевом самбо у мужчин победили Даниил Караштин (до 58 кг), Ролан Зиннатов (71 кг) и Загид Гайдаров (88 кг). Гайдаров в финале обыграл соотечественника Ованеса Абгаряна (5:2) ударом ногой после разворота на 360 градусов. Бронзу взяли Александр Донцов (64 кг), Сергей Решетиленко (79 кг) и Рамазан Магомедалиев (98 кг).

Впервые на международном уровне разыграли медали женщины с нарушениями зрения (SVI-1): чемпионками стали нигерийка Сулеймон Рукаст (54 кг) и россиянка Алсу Насырова (59 кг).

Российские самбисты выступили под флагом и гимном на международных взрослых соревнованиях впервые после четырехлетнего перерыва.

