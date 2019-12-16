Определены наиболее востребованные профессии в 2020 году

Стали известны наиболее востребованные специалисты среди массовых профессий в 2020 году, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Работы.ру».

По мнению экспертов, это водители, официанты, курьеры, продавцы, повара, мастера и рабочие, машинисты автокрана.

Что касается узкоквалифицированных специалистов, работодатели будут сильно заинтересованы в профессионалах сферы таргетированной и контекстной рекламы, программистах, а также в высококвалифицированных инженерно-технических специалистах.

Также к числу особо востребованных в ближайший год профессий относят работников IT-направления, особенно в сфере работы с большими данными и искусственным интеллектом.

Кроме того, согласно исследованию портала, повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний.

До этого стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году.