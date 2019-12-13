«Нафтогаз» заявил о предварительных договоренностях c РФ по транзиту газа

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что стороны продолжают обсуждать конкретику.

«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — заявил он.

13 декабря в Вене прошла встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с исполнительным директором «Нафтогаза Украины» Юрием Витренко.

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