В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о заключении договора по транзиту газа

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном заключении контракта по транзиту российского газа через украинскую территорию до конца 2019 года. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, существуют международные обязательства между странами, транзит российского газа нужен Европе.

«Транзит газа через Украину очень важен, особенно с прогнозами на январь и февраль. Киеву это все также важно — с учетом того, что это пополнение бюджета», — сказал Водолайкий.

Ранее Зеленский заявил, что уверен в заключении контракта на транзит российского газа до конца 2019 года.

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