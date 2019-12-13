Соловьев низко оценил ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.

Он написал, что Зеленский «три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку», при этом отметив, что ведущая программы, в которой она и прозвучала, не смогла подыграть украинскому лидеру.

Кроме того, на этот счет также успела высказаться телеведущая Ольга Скабеева.

Речь идет о ситуации, которая произошла 9 декабря в Париже на пресс-конференции после встречи «нормандской четверки». В ходе нее на вопрос о заключении нового газового контракта Путин ответил детским стихотворением.

«А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет», — сказал он.

Позже Зеленский, в свою очередь, отреагировал шуткой на реплику Путина в эфире украинской телепередачи.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — произнес глава Украины.