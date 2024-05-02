Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин

Первый рейтинг отечественных органических вин был представлен в России в рамках проекта «Винный гид России». Было изучено более 30 образцов, сообщили в Роскачестве РИА Новости.

Согласно ГОСТу, действующему в России с 2016 года, органическое виноградарство должно способствовать сохранению плодородия почвы и биоразнообразия, исключая использование вредных для окружающей среды веществ. Впервые значительные объемы органических вин, произведенных из винограда, начали появляться на российском рынке всего 2-3 года назад.

Эксперты Роскачества приобрели 34 наименования органических вин различных типов от шести торговых марок для первого исследования. В их числе было 17 красных, 13 белых и 4 розовых вина. Красные вина получили более высокие оценки по сравнению с белыми и розовыми.

Среди лучших вин выделяются произведенные из органического виноградника «Бюрнье» из Новороссийска (Краснодарский край). В категории «розе» лучшим стал Пино Нуар от Андрюса Юциса (Крым).

Ранее СМИ написали, что потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года.