Артиллерийские батареи системы залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», нанесли удар по скоплению военной техники и боевиков ВСУ на Купянском направлении. Как разъяснили в Минобороны РФ, «Ураганы» нарушают пути снабжения ВСУ.

Цель для удара была обнаружена благодаря воздушной разведке, которая смогла выявить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.

Благодаря высокой дальности и обширной площади поражения, системы залпового огня «Ураган» обеспечивают возможность эффективной контрбатарейной борьбы и атак на тыловые позиции противника, препятствуя снабжению украинских войск, указала в ведомстве.

В конце апреля сообщалось, что российские ПВО за неделю сбили украинские МИГ-29 и СУ-25. В ведомстве подчеркнули, что также были сбиты 18 управляемых авиационных бомб Hammer, тактическая ракета «Точка-У», 35, реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.