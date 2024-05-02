Россиянам объяснили, что делать, если обжегся на шашлыках

Если так получилось, что на пикнике произошел контакт с раскаленными предметами (угли костра, раскаленный металл мангала), то первое, что необходимо сделать, — это снизить локальную температуру обожженного участка с помощью прохладной воды (промывание не менее 15-20 минут), что позволит уменьшить отек и снизить боль. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач, травматолог-ортопед высшей категории, к.м.н., доцент «СМ-Клиника» Виктор Епанов.

«Также необходимо наложить стерильную повязку. Если ее нет, то просто чистую повязку, закрыв участок ожога. При выраженной боли следует принять обезболивающий лекарственный препарат», — объяснил он.

По словам врача, если площадь участка с покраснением кожи занимает не более площади вашей ладони, то ожог, вероятнее всего, поверхностный, и прогноз благоприятный. Полное восстановление кожных покровов проходит за 2-3 дня.

«Если на ожоговой ране появились волдыри, кожа в области ожога обуглилась или побелела, это уже говорит о более глубоком поражении и необходимости обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение», — добавил эксперт.

При ожогах нельзя удалять прилипшую ткань к ожоговой ране, самостоятельно стараться очистить загрязненную рану, чтобы дополнительно не травмировать поврежденные ткани. Нельзя наносить на рану присыпки, вскрывать волдыри, пытаться каким-то образом обработать рану, при этом использовать вату, крема и масла, так как это затруднит осмотр раны медицинским работником с целью определения глубины поражения тканей, а также выполнение первичной обработки ожоговой раны.

«Кроме этого, к врачу следует обратиться, если у пострадавшего есть явления шока (холодный липкий пот, озноб, слабость, недомогание, учащенное сердцебиение, одышка). А также, если пострадал ребенок или пожилой человек», — подчеркнул врач.

Несвоевременное обращение за медицинской помощью грозит инфицированием ожоговых ран. Также, при глубоких ожогах развивается ожоговая болезнь, которая сопровождается ожоговым шоком, интоксикацией всего организма продуктами распада поврежденных тканей, полиорганной недостаточностью, все это может привести к летальному исходу», — резюмировал врач.

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