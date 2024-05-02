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В четырех регионах России отменили воздушную тревогу

В четырех западных областях России отменили воздушную тревогу

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Shutterstock

Воздушная опасность отменили в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях. Об этом сообщили МЧС Белгородской области и губернаторы других трех регионов.

Так, в Белгородской, Воронежской и Курской областях отменили опасность атаки беспилотников. В Липецкой области отменили воздушную опасность.

2 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппаратов районе городов Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, расположенных в Ростовской области.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Погарским районом.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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