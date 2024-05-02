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Снайперы российского спецназа сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Российские снайперы не дали осуществить ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

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Снайперы соединения специального назначения группировки российских войск «Центр» на Авдеевском направлении сорвала ротацию Вооруженных сил Украину (ВСУ). Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

По информации предоставленной военным ведомством, снайперская пара спецназа уничтожила на позициях группу вражеских пехотинцев, тем самым сорвав ротацию на украинских войск на Авдеевском направлении.

В Министерстве обороны отметили, что эффективность снайперской стрельбы на большой дистанции обеспечивается качественной подготовкой каждого военнослужащего и современными оптическими прицелами и тепловизионными приборами.

До этого сообщалось, что российские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра.

29 апреля сообщалось, что председатель Белорусского общества охотников и рыболовов и экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич заявил, что членов объединения переобучают в снайперов.

Ранее российский снайпер рассказал о темнокожих наемниках в зоне СВО.

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