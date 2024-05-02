Бывший американский морпех рассказал о преимуществах «Искандеров» перед ATACMS

Бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas заявил, что применяемые в составе ОТРК «Искандер» ракеты превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам.

Он пояснил, что дальность баллистической ракеты комплекса «Искандер» 500 километров, что выше, чем у дальнобойной версии ATACMS. Также Берлетик отметил, что ракеты комплекса «Искандер» современнее, и ее не раз модернизировали.

Экс-морпех отметил, что Россия также обладает количественным превосходством в ракетах.

»Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет», — подытожил Берлетик.

До этого сообщалось, что российская армия с помощью комплекса «Искандер» уничтожила на Купянском направлении две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее сообщалось, что российский солдат уничтожил FPV-дрон ВСУ из дробовика.