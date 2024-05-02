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В России обвинили МВФ в финансировании терроризма

Можин: МВФ осуществляет финансирование терроризма, поддерживая Украину

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет финансирование терроризма, предоставляя поддержку Украине. Об этом заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, сообщает РИА Новости.

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров», — сказал он.

Можин добавил, что те кредиты, которые сейчас выдает МВФ, в основном позволяют Киеву погашать старые долги, и в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит.

18 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила
, что МВФ оценивает потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.

В конце марта министр обороны Канады Билл Блэр сказал, что у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать Киеву, страна «опустошила кладовку».

Ранее экс-глава НАТО назвал две главные ошибки Запада на Украине.

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