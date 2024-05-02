Если Вооруженные силы России возьмут под контроль город Часов яр в Донецкой народной республики (ДНР), то они смогут обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка. Об этом в эфире канала LCI заявила французский военный корреспондент Анн Нива.

«Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой», — сказала она.

По словам журналистки, особую опасность для украинской армии представляют удары в районе города Константиновка, который расположен всего в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом населенном пункте является одним из ключевых элементов украинской логистики, добавила она.

В конце апреля советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие донецкого города Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

До этого офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявил, что Вооруженные силы РФ продвигаются к Часов Яру.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.