Берлин призвал Вашингтон не вводить санкции против «Северного потока — 2»
ФРГ призывает сенат США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этом глава МИД Германии Хайко Маас рассказал в интервью Handelsblatt.
Ранее В Соединенных Штатах палата представителей одобрила согласованный с сенатом оборонный бюджет на 2020 году.
Средства в том числе предназначены для противодействия России в различных сферах, а также предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Документ должны утвердить сенат и президент.
Маас отметил, что рассчитывает на предотвращение реализации данного решения. По его словам, Берлин считает его неприемлемым, так как это «попытка влияния на автономные решения Европы».
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