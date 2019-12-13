Зеленский ответил шуткой на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский шуткой ответил на слова российского главы государства Владимира Путина о газе. Об этом сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции после встречи «нормандской четверки», которая состоялась 9 декабря в Париже, Путин детским стихотворением ответил на вопрос о заключении нового контракта на транзит и поставку газа.

«А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет», — сказал тогда президент России, напомнив о предложении по поставкам газа на Украину на прямую, что на 25% снизит цену для конечного потребителя.

Зеленский, в свою очередь, ответил шуткой на реплику Путина в эфире украинской телепередачи.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — заявил глава Украины.

Кроме того, он выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в Евросоюз через украинскую территорию после 1 января 2020 года.

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