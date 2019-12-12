МРОТ станет больше на на 7,5%

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что он станет больше на 7,5%. Так, в центральных и южных регионах России он возрастет на 850 рублей, а в Чукотском автономном округе его повышение достигнет 2550 рублей.

Сумма выбрана соразмерно прожиточному минимуму, установленному во втором квартале 2019 года.

Как отмечается, это изменение приведет к повышению зарплаты более чем трем миллионам работников.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. В данный момент документ направлен на рассмотрение депутатов.

Предполагается, что на реализацию проекта потребуется 20,9 млрд рублей, 5,8 млрд из них будет выделено из федерального бюджета.

До этого закон прошел первое чтение Госдумы.