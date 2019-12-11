Россия вошла в пятерку популярных туристических направлений
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российское туристическое направление вошло в пятерку лидирующих дестинаций, которые продают туроператоры в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Тенденция, которая уже приобрела форму и стала частью реальности, заключается в том, что Россия вошла в топ-5 самых запрашиваемых и продаваемых направлений у туроператоров», — заявила Ломидзе.
По ее словам, что до 2014-2016 года ситуация на внутреннем рынке значительно отличалась, доля туроператоров была небольшой, но за последние несколько лет она увеличилась до 20%.
На данный момент практически все крупные туроператоры предлагают внутренние направления. Чаще всего – это Краснодарский край и Крым.
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