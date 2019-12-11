Россияне считают справедливым оклад в 50 тыс. рублей

Более 35% россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека составляет 50 тыс. рублей и выше. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на выводы исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Остальные мнения распределились следующим образом: около 31% опрошенных назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тыс. рублей, 20% — 30-40 тыс. рублей, остальные 10% респондентов считают оптимальной зарплату в размере 21-30 тыс. рублей.

Эксперты также вычислили процент граждан, испытывающих чувство социальной несправедливости. Так, большая часть россиян зачастую сталкиваются с этой проблемой. Лишь 1% ее не наблюдают.

Кроме того, специалисты определили основные сферы, в которых люди чаще всего сталкиваются с неравенством и несправедливостью. Так, разницу в доходах выбрали 60% опрошенных, территориальное неравенство отметили 38%. О несправедливости в доступе к качественным медицинским услугам заявили 49%.

Решить данную проблему предлагают разным образом. 97% респондентов считают необходимым для этого дополнительные усилия со стороны государства, 91% видит решение в снижении «демонстративного потребления», 80% проголосовало за социальную ответственность бизнеса, 71% — за роль некоммерческих организаций и активистов.

До этого Росстат назвал самую распространенную зарплату в РФ.