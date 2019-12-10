В «Нафтогазе» отказались праздновать победу из-за наличия у РФ «козырей»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает, что у российской стороны есть в арсенале несколько нестандартных «козырей». Об этом он написал в Facebook.

Он рассказал, что пока рано праздновать победу по итогам переговоров Украины и России по газовому вопросу на нормандском саммите.

«У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей», — добавил Коболев.

Переговоры по газу между Москвой и Киевом состоялись на полях нормандского саммита в Париже.

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