«Мы его выбрали, а он оказался врагом нашего хоккея»: Фетисов о главе IIHF

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился размышлениями об уходе президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа со своего поста и шансах сборной России на возвращение на мировую арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы думаете, Тардиф там имел какое‑то влияние? Мы его выбрали в Санкт‑Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея. Даже не знаю, кто придет на его место, что ждать от нового президента. <...> Они нас все ненавидят», — отметил он.

29 марта было объявлено, что Тардиф не будет переизбираться на новый срок на этой должности и покинет свой пост в конце октября.

Тардиф возглавил IIHF в 2021 году.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

12 марта Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России на международную арену.

