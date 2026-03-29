Лондон испугался превращения Грузии во «вторую Белоруссию»

Грузия может пойти по пути Белоруссии и оказаться в зоне влияния России. Об этом сообщается в докладе Комитета Палаты общин Великобритании по иностранным делам.

В документе отмечается «глубокая обеспокоенность» продолжающимся ухудшением демократии в Грузии. Этот процесс может привести к укоренившейся автократии, которая, подобно Белоруссии, прочно окажется в сфере влияния Москвы.

В докладе говорится, что Европейский союз и Британия поддерживают стремление Грузии к интеграции с Западом, в том числе возможное вступление в НАТО и ЕС, Россия же пытается помешать этому. С 2012 правящая партия «Грузинская мечта» усилила контроль над властью, ограничила деятельность оппозиции и приостановила переговоры о вступлении в Евросоюз. А с весны 2024 года ОБСЕ фиксирует ухудшение демократических стандартов в Грузии, в том числе ограничения свободы слова и собраний. В связи с этим комитет по иностранным делам призвал расширить санкции против представителей «Грузинской мечты», деловых кругов и и ряда СМИ.

19 марта член палаты представителей США Джо Уилсон заявил, что власти Грузии и правящая партия страны превратили государство в «ненадежного» и «рискованного» партнера.

Ранее в Тбилиси заявили, что между Грузией и ЕС «цивилизационная пропасть».