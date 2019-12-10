Путин поддержал идею использования маткапитала на дорогостоящие операции

Президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить использование материнского капитала на дорогостоящие операции, которые не покрываются госгарантиями, передает РИА «Новости»..

Он отметил, что впервые слышит такой запрос.

«Думаю, что, конечно, это можно сделать», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что нужно с осторожностью вводить новые варианты использования средств, чтобы не было возможности для мошенничества.

«Нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей», — добавил Путин.

Он пообещал проработать этот вопрос.