Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку
В Минсельхозе считают одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году — сокращение посевов растений. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как пояснили в ведомстве, некоторые сельхозпроизводители оказались не готовы в этом году к увеличению посевов, поэтому цена для них выросла и, как следствие, она поднялась для россиян.
В 2017 году в России был собран рекордный урожай гречихи — это около 1,5 млн тонн. Это привело к тому, что через год цены сельхозпроизводителей снизились почти в четыре раза, рассказали в Минсельхозе.
С начала 2019 года в России в среднем увеличилась стоимость гречки на 14,2% (на 6,8 руб.), следует из статистических данных Росстата о средних потребительских ценах, которые проанализировала «Газета.Ru».
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