Совфед выступил с инициативой создания общей системы оплаты труда учителей

Совет Федерации обратился к российскому правительству с инициативой создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет Совфеда по науке, образованию и культуре..

По мнению сенаторов, зарплаты учителей в России необходимо привести к единому знаменателю. Предположительно, ее размер должен быть в два раза больше минимальной оплаты труда или прожиточного минимума в конкретном регионе.

Отмечается, что такая идея была вызвана проблемой того, что за одинаковую работу преподаватели порой получают разные деньги.

Как уточняется, на реализацию проекта может потребоваться около года.

По данным официальной статистики Росстата, средняя месячная зарплата учителя общеобразовательной организации за 2019 года составила 40 337 рублей. Наиболее высокая была зафиксирована на Чукотке — ее размер составляет около 99 тыс. рублей, а самая низкая оказалась в Северной Осетии, где педагоги в среднем получают 21,9 тыс. рублей в месяц.