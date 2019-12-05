На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены. Об этом сообщает «Громадське».

В ведомстве уточнили, что сроки проведения переговоров не подтверждены.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель предложил обсудить данный вопрос 5 декабря.

В свою очередь российская сторона одобрила эту дату, но при условии, что к этому моменту будет достигнута договоренность по всем техническим деталям контракта.