В Болгарии ответили на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о том, что страна задерживает строительство ветки газопровода «Турецкий поток». Об этом он сказал в эфире BTV.

Он сказал, что сейчас ведется поиск альтернативной диверсификации.

По его мнению, российской стороне «чисто политически неприятно» из-за силы Болгарии, которая является лояльным и сильным членом НАТО и ЕС.

Премьер-министр выразил надежду на скорое завершение строительства ветки газопровода, проходящего по территории Болгарии.

Он объяснил возникшую задержку нуждой завершить некоторые процедуры ранее и сказал, что Путин может приехать проконтролировать скорость строительства. По его словам в день возводится около пяти километров.

До этого Путин рассказал о сроках завершения строительства «Турецкого потока» в Сербии.