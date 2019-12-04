Основатель компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого бизнесмен называл педофилом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как отмечается, в ходе слушания Маск заявил, что его слова об Ансуорте не являлись утверждением. Адвокат предпринимателя Алекс Спайро также подчеркнул, что речь идет «об оскорблениях, а не о констатации факта».

Защита Ансуорта отметила, что Илон Маск является влиятельным человеком и его высказывания могут повлиять на мнение общественности.

Известно, что заседание суда продолжится в среду, 4 декабря, где Маск также даст показания.

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