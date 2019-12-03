В ГД ответили на решение о продлении транзита нефти через Украину на 10 лет

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал решение компании «Укртранснафта» и «Транснефть» о продлении транзита нефти на 10 лет. Об этом сообщает RT.

По его мнение, такое решение является позитивным для обеих сторон. Он также отметил, что взаимовыгодное решение удалось достичь благодаря тому, что Украина перешла к рыночным отношениям от политических инсинуаций.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике подчеркнул, что российское представительство в свою очередь всегда было готово к обсуждению рыночных отношений.

«Чем меньше будут отвлекаться на политику, а больше будут думать об интересах своих компаний и рыночных механизмах, то тем быстрее будут результаты, это касаемо еще и транзита газа», — добавил Ананских.

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