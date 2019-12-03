Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Процедура получения разрешения Дании на строительство российского газопровода «Северный поток — 2» затянулась по административным причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Дании в России Карстена Сендергорда.

Дипломат отметил, что перед выдачей разрешения необходимо было убедиться, что проект газопровода не противоречит экологическим стандартам и международным обязательствам государства.

Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании. По словам посла, вопрос по техническим причинам был делегирован специальному агентству.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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