В Мексике шахтер выжил, проведя в затопленной пещере 14 дней

Daily Mail: шахтер в Мексике провел 14 дней в затопленной пещере и выжил
В Мексике шахтер выжил, проведя в затопленной пещере 14 дней, пишет Daily Mail.

Франсиско Сапата Нахера оказался заблокирован на глубине около 300 метров под землей после того, как 25 марта на объекте прорвало дамбу, а тоннели начало стремительно затапливать.

По словам военных водолазов, обнаружить шахтера помог слабый свет фонаря, который он включал и выключал в полной темноте, пытаясь подать сигнал.

«Я не потерял веру», — сказал Сапата спасателям после обнаружения.

Сразу эвакуировать мужчину не удалось из-за полностью затопленных тоннелей. Спасатели передали ему воду, консервы и энергетические батончики, после чего продолжили откачку воды. На то, чтобы сделать проход безопасным, ушло еще около 20 часов.

В итоге шахтера удалось поднять на поверхность, после чего его вертолетом доставили в больницу. Врачи сообщили, что он сильно ослаблен, но находится в стабильном состоянии.

