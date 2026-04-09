Жители Ленобласти смогут получить по ₽100 тысяч за потерю балкона при теракте

Власти Ленинградской области утвердили порядок единовременных выплат местным жителям, чье имущество пострадало в результате терактов с 1 января 2026 года. Постановление региональной администрации опубликовано на ее сайте и устанавливает размеры компенсаций в зависимости от степени повреждения жилья — от разбитых стекол до полной утраты недвижимости.

Согласно документу, при повреждении несущих конструкций — стен или перекрытий — собственник сможет получить 20% от кадастровой стоимости квартиры или дома. При этом сумма не может превышать стоимость жилья, рассчитанную по социальной норме площади на одного человека.

За выбитые окна компенсация составит 20 тысяч рублей за каждое, за сломанные двери — 10 тысяч рублей за штуку. Если пострадала внутренняя отделка (стены, полы или потолок), гражданам выплатят 50 тысяч рублей.

За полное разрушение балкона, лоджии, веранды или террасы владельцам квартиры или дома положено по 100 тысяч рублей за каждый указанный элемент, а за повреждение только остекления этих конструкций — по 10 тысяч за каждое стекло, но не более 100 тысяч рублей на один объект.

В случае полной утраты жилья выплата будет равна его кадастровой стоимости, но ее сумма также ограничена нормативной площадью на одного члена семьи. В постановлении уточняется, что материальная помощь оказывается только по одному основанию, и суммировать компенсации за разные виды повреждений нельзя.

Также в документе оговаривается, что выплата возмещения за ущерб от терактов не производится, если замена пострадавших элементов (балконов, лоджий, веранд и террас) уже была проведена за счет бюджетных, внебюджетных средств или средств организаций.

