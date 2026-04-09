Вдова Романа Попова о том, каким актер был в браке: «Веселый и щедрый»

Вдова актера Попова Юлия призналась, что муж до конца был романтичным

Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова Юлия рассказала, каким актер был в браке. Воспоминаниями она поделилась с изданием Voice.

По словам Юлии, артист соответствовал своему имени и был романтичным до конца.

«Он был веселый, щедрый, у меня всегда были цветы, любимая еда. Если мне что-то было нужно, он всегда поддерживал. В нашем браке я была стратегом — просчитывала какие-то ходы, а он занимался их реализацией, искал для этого ресурсы», — говорит она.

Также в первом после кончины Попова интервью женщина раскрыла, как справляется с утратой.

28 октября 2025 года 40-летнего Романа Попова не стало после нескольких лет борьбы с раком. Известность ему принесла роль следователя Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки».

