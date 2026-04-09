В Израиле возобновят слушания по уголовным делам против Нетаньяху

JP: с 12 апреля в Израиле возобновят слушания по делам против премьера Нетаньяху
В воскресенье, 12 апреля, в Израиле возобновятся судебные заседания по уголовным делам в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Это произойдет после паузы, вызванной началом операции США и Израиля против Ирана, сообщает израильская газета Jerusalem Post (JP).

По ее информации, слушания будут проходить в том же формате, что и были до иранского конфликта: по воскресеньям в суде Иерусалима, с понедельника по среду в окружном суде Тель-Авива.

В декабре 2024 года в тель-авивском окружном суде начались слушания по давним делам против Нетаньяху.

В отношении израильского премьера расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения против политика — получение взятки по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы Bezeq. В обмен на это на популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о Нетаньяху, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы этой компании, которой и принадлежит интернет-ресурс.

Ранее Трамп потребовал от президента Израиля немедленного помилования Нетаньяху.

 
