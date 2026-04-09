Глава МЧС: власти Дагестана не смогут сами справиться с последствиями наводнения

Власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии. Такое мнение высказал на заседании правительственной комиссии глава МЧС РФ Александр Куренков, передает ТАСС.

Он уточнил, что в целях оказания дополнительной помощи населению спецрейсом ведомства 9 апреля в Махачкалу уже доставили более 20 тонн бутилированной воды, которую в ближайшее время передадут пострадавшим жителям.

«Кроме того, из резерва МЧС России выделены тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы, которые будут задействованы в ходе аварийно-восстановительных работ», — отметил Куренков.

9 апреля в ведомстве рассказали, что ситуация в Дагестане остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших наводнения, оползни, а также разрушения жилых домов, объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

В МЧС добавили: правительственная комиссия определит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим от стихии жителям республики. Кроме того, она займется вопросами ликвидации последствий ЧС.

Ранее в Дагестане из-за сильного снегопада получили повреждения сотни домов.

 
