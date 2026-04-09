Петербуржца лишили прав из-за клея для зубов

В Петербурге мужчина лишился прав из-за клея для зубов
Житель Петербурга попал под суд после того, как приклеил зубы и сел за руль. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Павел решил отправиться на свидание, перед которым приклеил протезы с помощью специального клея.

После встречи с возлюбленной он планировал отправиться домой, но телефон разрядился, поэтому вызвать такси сразу он не смог. Немного подзарядив устройство в одном из магазинов, он решил взять каршеринг.

Позже его остановили на проспекте Славы. После проверки выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Павел утверждал, что не пил, а обнаруженные пары алкоголя, на самом деле, пары клея», – сообщается в публикации.

Суд обязал водителя выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Помимо этого, он лишился прав на год и восемь месяцев.

До этого россиянам напомнили, что можно лишиться прав за грязные номера на автомобиле. Так, если в темное время суток хотя бы часть номера не видна, владельца могут привлечь к ответственности.

Ранее россиянам напомнили о риске остаться без прав из-за кефира и кваса.

 
