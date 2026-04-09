Выступление Гуменника на Олимпиаде названо лучшим моментом сезона

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх является лучшим событием сезона-2025/26. Его слова передает «Sport24».

«Лучший момент сезона — выступление Петра Гуменника на Олимпиаде. В Милане он выглядел просто блестяще. Петр — настоящее светлое пятно в этом году. Остается надеяться, что когда-то наш бан закончится», — заявил Жулин.

Петр Гуменник на Олимпиаде набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. При этом Олимпиада в Италии стала вторым международным стартом, куда были допущены российские фигуристы — для того, чтобы отобраться на Игры Гуменник и Аделия Петросян выступили на квалификационном турнире в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова назвала тренеров Гуменника и Петросян лучшими в России.