Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА «Новости».

Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Отмечается, что задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил Советский Союз с Пакистаном в 1980-е годы. В 1980-х годах СССР закупал текстиль, одежду и другие материалы у пакистанских компаний. После развала Союза и разрушения торговых связей у бизнеса обеих стран остались неурегулированными взаимные претензии. В итоге переговоров 2016 и 2017 годов стороны договорились о погашении задолженностей.

Ранее Сторчак подтвердил сумму, которую Пакистан выплатит России в качестве долга, непогашенного с советских времен.

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