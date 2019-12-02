Путин подписал закон о расширении прав государственных инспекторов труда

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает право государственным инспекторам труда обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что решение госинспектора труда по указанному вопросу оформляется в виде исполнительного документа согласно требованиям ФЗ «Об исполнительном производстве» и направляется для исполнения в территориальный орган ФССП.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин подчеркнул, что данная мера будет применяться только в случае неисполнения должником ранее выданного предписания в срок. Он добавил, что взысканию будет подлежать только не оспариваемая работодателем сумма начисленной, но не выплаченной в срок заработной платы.

Ранее Госдума России приняла поправки в Трудовой кодекс, согласно которым трудовой инспектор имеет право без суда списать задолженность по зарплате напрямую со счетов предприятия.

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