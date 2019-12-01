Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на информированный источник.

По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.

При этом источник заявил, что в небольших объемах продолжается поставка электроэнергии из России.

Ранее стало известно, что комитет по вопросам энергетики и ЖКХ Украины принял поправку, запрещающую импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Предложение будет рассмотрено в сессионном зале на следующей неделе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина хочет прекратить закупать электроэнергию у России

— Удар током: как Украина отомстит России