Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, Украина слишком привязалась к газовой тубе, что привело к тому, что население страны расслоилось на две категории: богатых и бедных.

Пальчевский отметил, что ситуацию еще может спасти украинский лидер Владимир Зеленский, если он договорится о поставках газа. В случае нового контракта, жизнь на Украине пойдет в гору, добавил бизнесмен.

Также он призвал украинцев не стесняться и говорить о наболевшем и проблемах открыто.

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