Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа
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Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, Украина слишком привязалась к газовой тубе, что привело к тому, что население страны расслоилось на две категории: богатых и бедных.
Пальчевский отметил, что ситуацию еще может спасти украинский лидер Владимир Зеленский, если он договорится о поставках газа. В случае нового контракта, жизнь на Украине пойдет в гору, добавил бизнесмен.
Также он призвал украинцев не стесняться и говорить о наболевшем и проблемах открыто.
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