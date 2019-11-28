Нефтяники России предложили отложить вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до марта 2020 года
Российские нефтяники предложили Минэнерго сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта 2020 года и обсуждать продление сделки уже после. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента «Лукойла» Равиля Маганова.
Маганов подчеркнул, что неизвестно, какое будет окончательное решение.
«Но я думаю, что это будет мнение всех», — сказал он.
Нефтяник добавил, что на встрече также поднимался вопрос о пересчете квот без учета газового конденсата. Однако пока никакого решения по этому вопросу не принято.
Ранее сообщалось, что представители стран ОПЕК+ соберутся в начале декабря 2019 года для обсуждения продления сделки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новак прокомментировал возможность продления сделки ОПЕК+
— Reuters: Россия намерена обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК+