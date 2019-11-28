Нефтяники России предложили отложить вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до марта 2020 года

Российские нефтяники предложили Минэнерго сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта 2020 года и обсуждать продление сделки уже после. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента «Лукойла» Равиля Маганова.

Маганов подчеркнул, что неизвестно, какое будет окончательное решение.

«Но я думаю, что это будет мнение всех», — сказал он.

Нефтяник добавил, что на встрече также поднимался вопрос о пересчете квот без учета газового конденсата. Однако пока никакого решения по этому вопросу не принято.

Ранее сообщалось, что представители стран ОПЕК+ соберутся в начале декабря 2019 года для обсуждения продления сделки.

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