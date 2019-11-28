Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что предыдущая ель, прослужившая городу 11 лет, пришла в плохое состояние. Ее приходилось постоянно ремонтировать, на что уходили большие суммы денег из бюджета — от 300 до 500 тысяч рублей ежегодно. Специалисты подсчитали, что 30% ветвей дерева уже не работали.

Он также добавил, что покупку ели планировали уже несколько лет.

Новое же приобретение, по словам Сердюка, оснащено самыми современными светодиодными технологиями. Дорогостоящая елка должна прослужить 10-15 лет.

Мэр уточнил, что в данный момент новая елка тестируется и настраивается.

До этого стало известно, что стоимость установленной в Кемерово елки равна 17 млн 900 тыс. рублей.